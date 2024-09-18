Ordu'da Jandarma Personeli Şehit Oldu

Ordu'da Kontrol Noktasında Facia

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki bir kontrol noktasında meydana gelen üzücü bir olayda, motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit olmuştur. 27 yaşındaki Çangır'ın, 16 gün önce bu birimde görevine başladığı belirtilmektedir.

Olayın Detayları

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ordu-Giresun kara yolu üzerindeki Divane Camisi yakınlarında gerçekleştirilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. isimli sürücü durdurulmak istendi. Ancak durma uyarısına uymadan, motosikletiyle görev alan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.

Ağır yaralanan Çangır, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü A.T., savcılık tarafından gözaltına alındı.

Tören Düzenlendi

Valilikte düzenlenen törene, Vali Muammer Erol, CHP ve MHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel yöneticiler ve birçok kamu temsilcisi katıldı. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.

Şehit Çangır'ın naaşı, Türk bayrağına sarılarak ilk olarak Samsun Çarşamba Havalimanı'na, daha sonra askeri uçakla memleketi Sakarya'ya gönderilecektir.

Öte yandan, Mehmet Fatih Çangır'ın, 2 Eylül tarihinde Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevine başladığı öğrenilmiştir.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda, şehit Mehmet Fatih Çangır için tören düzenlendi.