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Ordu'da Kablo Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kablo hırsızlığı nedeniyle 3 kişi tutuklandı. Olay yerinde 272 kg bakır kablo ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:30
Ordu'da Kablo Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu’da Kablo Hırsızlığı Vurgusu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla yürütülen operasyon neticesinde 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilkent ve Yazkonağı Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, F.M. (24), A.T. (24), R.Ş.S. (16), K.K. (19) ve A.S.M. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen arama operasyonunda, 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan yargılama süreci sonucunda F.M, R.Ş.S. ve A.T. tutuklanırken, A.S.M. ve K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı...

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı...

Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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