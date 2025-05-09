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Ordu'da Kahverengi Kokarcaya Karşı 800 Sülün Doğaya Salındı

Ordu'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 800 sülün salındı. Etkili sonuçlar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 12:43
Ordu'da Kahverengi Kokarcaya Karşı 800 Sülün Doğaya Salındı

Ordu'da, fındık tarımında ciddi zararlara yol açan kahverengi kokarcaya karşı doğaya 800 sülün salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, Fatsa ilçesindeki Sazcılar Mahallesi'nde düzenlenen bir programla hayata geçti.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula, programda yaptığı konuşmada, kahverengi kokarca zararlısının fındık üreticileri üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. Zararın minimize edilmesi için hem kimyasal hem de biyolojik mücadele yöntemlerinin denendiğini vurgulayan Kula, "Sülünlerin, yumurtalarını ve yavrularını yemesi yoluyla bu zararlının popülasyonunun azaltılması hedeflenmektedir. Sonuçları 4 ay içinde göreceğiz" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da, kahverengi kokarca popülasyonunu azaltma noktasında yapılan çalışmalara yönelik destek verdiklerini dile getirdi. Kibar, "Geçen yıl kokarca nedeniyle büyük zarar gördük. Bu yıl don afetiyle birlikte kalan fındık daha değerli hale geldi. Üreticilerimiz, kimyasal mücadele dışında alternatif yöntemlere de önem veriyorlar. İnşallah olumlu sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, İstanbul Polonezköy'deki bir üretim istasyonunda 400 sülünün doğaya bırakılacağını ve Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'ndan 800 sülünün salındığını aktardı. Koç, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sülünler, zararlı böceklere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bilimsel verilerle desteklenen bu projeye pilot bölge olarak seçilen bu yörede başladık. Kimyasal mücadelenin zorlu olduğu bu bölgede, biyolojik mücadele ile üreticimizin sorunlarını azaltmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

DKMP ekipleri, Fatsa'nın yanı sıra Perşembe ve Çamaş ilçelerinde de sülün salma işlemini gerçekleştirerek, zararlının yoğun olduğu bölgelerde etkili bir mücadele yürütmeyi amaçlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ordu'da fındıkta zarara neden olan...

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ordu'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 800 sülün bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ordu'da fındıkta zarara neden olan...

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ordu'da fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 800 sülün bırakıldı.

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