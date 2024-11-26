Ordu'da Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Ordu'da Eğitime Ara Verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, ayrıca don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Eğitim Ara Verilen İlçeler

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş ve Mesudiye ilçelerinin tamamında yarın okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, şu mahallelerdeki okullar da bu kapsamda yer aldı:

Kumru ilçesi: Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk

Ünye ilçesi: Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullar

Ulubey ilçesi: Taşıma merkezli tüm okullar

Ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verileceği açıklandı.

İdari İzin Uygulaması

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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