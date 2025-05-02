Ordu'da Kaybolan İki Kişi İçin Büyük Arama Operasyonu

Ordu'da bir süredir haber alınamayan 2 kişi için kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Ulubey Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman E. (35) ve yanında bulunduğu bildirilen Gizem S. (25) için yakınları, kaybolmalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Ekipler, yapılan araştırmalar sonucunda Süleyman E.'nin otomobilini, Kardeşler Mahallesi küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde buldu. Bu durum, arama çalışmalarının hız kazanmasına neden oldu.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kanyon çevresinde ve suya yakın alanlarda arama çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca, dalgıçlar da ekiplerin arama faaliyetlerine destek veriyor.

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.