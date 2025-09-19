Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Karadeniz'de 4 Metrelik Dalgalar Oluşturdu
Altınordu, Perşembe ve Fatsa kıyılarında etkili rüzgar
Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yer yer 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi; oluşan dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu.
Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı ve kıyıdaki görüntüler dikkat çekti.
Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar 4 metreye ulaştı.