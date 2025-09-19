Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Karadeniz'de 4 Metrelik Dalgalar Oluşturdu

Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de etkili oldu; Altınordu, Perşembe ve Fatsa'da dalgalar yer yer 4 metreye çıkarak limanlardaki tekneleri tehdit etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:27
Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Karadeniz'de 4 Metrelik Dalgalar Oluşturdu

Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Karadeniz'de 4 Metrelik Dalgalar Oluşturdu

Altınordu, Perşembe ve Fatsa kıyılarında etkili rüzgar

Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yer yer 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde rüzgar etkisini gösterdi; oluşan dalgalar limanlarda bulunan tekneler için tehlike oluşturdu.

Öte yandan bazı vatandaşlar iskelelerden dalgaları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı ve kıyıdaki görüntüler dikkat çekti.

Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar 4 metreye ulaştı.

Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar 4 metreye ulaştı.

Ordu'da denizde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar 4 metreye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Örgüt ve Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
2
İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Şüpheli, Binlerce Eser Ele Geçirildi
3
Bağcılar'da Çatı Yangını: 2 Binanın Çatısı ve Araçlar Zarar Gördü
4
İddia: Trump Çin İçin Tayvan'a 400 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Onaylamadı
5
Göbeklitepe'de Duvara Monte İnsan Heykeli Bulundu — Bakan Ersoy Açıklıyor
6
Alanya'da Orman Yangını: 2 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor
7
Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği