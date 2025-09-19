Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Karadeniz'de 4 Metrelik Dalgalar Oluşturdu

Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de etkili oldu; Altınordu, Perşembe ve Fatsa'da dalgalar yer yer 4 metreye çıkarak limanlardaki tekneleri tehdit etti.