Ordu'da Market'e Giren Otomobil Kazasında 3 Yaralı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:50
Ordu'da Market'e Giren Otomobil Kazasında 3 Yaralı!

Ordu'da Feci Kaza: Otomobil Marketi Single Etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mevlüt K. yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ayanikola mevkisinde kontrolden çıkarak bir marketin girişindeki cama çarparak içeriye girdi.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda sürücünün yanı sıra araçta bulunan Fatma K. ile Kübra K. da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamerası Kazayı Kaydetti

Öte yandan, kaza anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın oluş şekli hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye...

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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