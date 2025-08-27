DOLAR
Ordu'da Merkez Camisi Yangını: Altınordu'da Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Akkese Mahallesi Merkez Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; cami kullanılamaz hale geldi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:54
Akkese Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında cami kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

