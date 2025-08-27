Ordu'da Merkez Camisi Yangını: Altınordu'da Cami Kullanılamaz Hale Geldi
Akkese Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında cami kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.