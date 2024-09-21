Ordu'da Polis Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı

Ordu'da Polis Memuruna Saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir polis memurunun başına sandalye ile vurulması sonucu yaralanması olayında, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde bir motosikletli genci durdurmuştu. Henüz 15 yaşında olan A.A.D.'ye ehliyetsiz sürüş yaptığı ve kask takmadığı için işlem yapıldığı sırada, gencin ailesi olay yerine geldi.

Bu sırada, tartışma büyüyerek kargaşaya dönüştü ve polis memuruna saldırı gerçekleştirildi. Başına sandalye ile vurulan polis memuru yaralandı.

Olayın Ardından Gelen Ekipler

Olayın bildirilmesinin ardından hemen bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı. Yaralı polis memuru, acil müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak A.A.D.'nin dedesi Abdullah D., babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D. jandarma tarafından gözaltına alındı. A.A.D. ise ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı işlem görmeye devam ediyor.

Soruşturma süreci devam etmektedir.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.