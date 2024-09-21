DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.157.381,84 -0,71%

Ordu'da Polis Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı

Ordu'da bir polis memuruna yapılan saldırı sonrası, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:16
Ordu'da Polis Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı

Ordu'da Polis Memuruna Saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir polis memurunun başına sandalye ile vurulması sonucu yaralanması olayında, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde bir motosikletli genci durdurmuştu. Henüz 15 yaşında olan A.A.D.'ye ehliyetsiz sürüş yaptığı ve kask takmadığı için işlem yapıldığı sırada, gencin ailesi olay yerine geldi.

Bu sırada, tartışma büyüyerek kargaşaya dönüştü ve polis memuruna saldırı gerçekleştirildi. Başına sandalye ile vurulan polis memuru yaralandı.

Olayın Ardından Gelen Ekipler

Olayın bildirilmesinin ardından hemen bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı. Yaralı polis memuru, acil müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak A.A.D.'nin dedesi Abdullah D., babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D. jandarma tarafından gözaltına alındı. A.A.D. ise ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı işlem görmeye devam ediyor.

Soruşturma süreci devam etmektedir.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3...

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3...

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3...

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metin Arolat'ın Sonsuz Yolculuğu
2
Adana'da Kayalıklardan Düşen Tarım İşçisi Yaralandı
3
Mersin Bozyazı'da Ortaya Çıkan Hortumlar Göz Doldurdu
4
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
5
Mardin'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik