Ordu'da 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödül Töreni Gerçekleşti

Ordu'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması''nın ödül töreni, Altınordu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay Ordu Şube Başkanı Fatih Vargeloğlu, yarışmanın bir *bilinçlendirme hareketi* olarak ön plana çıktığını dile getirdi. Vargeloğlu, genç zihinlerin zararlı alışkanlıklara karşı duyarlılığını artırmayı ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu yarışma, bağımlılıklara karşı atılmış güçlü bir adımdır." dedi.

Yeşilay’ın alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlarla mücadelesine dikkat çeken Vargeloğlu, eğitimcilerin bu konuda gençleri bilinçli bireyler olarak yetiştirmenin en temel sorumlulukları olduğunu belirtti.

Yeşilay Ordu Şubesi ve Karadeniz Bölgesi Gençlik Komisyonu Başkanı Ersin Moral ise tören sırasında faaliyetler hakkında geniş bir sunum gerçekleştirdi.

Ordu genelinde 19 ilçeden 1230 eserle katılım sağlanan yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Muammer Erol, başarı gösteren öğrencilere Türkiye finallerinde başarılar dileyerek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Ordu'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi. Törene, Vali Muammer Erol (ortada) ile İl Mili Eğitim Müdürü ve Yeşilay Ordu Şube Başkanı Fatih Vargeloğlu (sol 4) da katıldı.

Ordu'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi. Törene, Vali Muammer Erol (ortada) ile İl Mili Eğitim Müdürü ve Yeşilay Ordu Şube Başkanı Fatih Vargeloğlu (sol 4) da katıldı.