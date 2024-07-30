Ordu'da Silahlı Saldırı Girişimi Engellendi

Ordu'da, bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 3 şüpheli, gerçekleştirilmeden yakalandı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde bir silahlı saldırı planı üzerine harekete geçti. Yetkililer, gelen ihbarlar doğrultusunda hızlı bir soruşturma başlattı.

Şüpheliler Saklandıkları Yerde Yakalandı

Öğrenilen bilgilere göre, farklı illerden Ordu'ya gelen 18 yaşındaki A.O., 20 yaşındaki Y.G. ve 23 yaşındaki S.E. adındaki şüpheliler, polis ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalandı.

Elde Edilen Deliller

Yapılan aramalar neticesinde, şüphelilerin bulunduğu evde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 79 mermi, 2 şapka, 5 kar maskesi ve 2 çift eldiven ele geçirildi. Bu deliller, soruşturmanın ciddiyetini artırdı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından, hakimlik önüne sevk edildikleri açıklandı. Mahkeme tarafından tümü tutuklanarak cezaevine gönderildi.