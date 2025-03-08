Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Ordu Merkezli Tefecilik Operasyonu

Ordu merkezli olarak gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya'da tefecilik suçlarına yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

Aramalarda Ele Geçirilenler

Yapılan bu operasyonlar esnasında belirlenen adreslerde, 50 senet, 15 çek, müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolleri, vekaletname ve alacak verecek kaydını içeren dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler: E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43), emniyet süreçlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik önüne çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.