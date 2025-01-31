Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım oldu. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, ekipler tarafından oldukça fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 1906 sentetik ecza, 22 uyuşturucu hap, 36 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 56 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu yer aldı.

Ayrıca, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte ruhsatsız bir tabanca, 69 tabanca fişeği, 4 muşta, sustalı bıçak, kelepçe, 9 cep telefonu ve 36 bin 600 lira nakit para da ele geçirildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan 7 şüphelinin, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonucu 5 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda, 1906 sentetik ecza, 22 uyuşturucu hap, 36 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 56 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 69 tabanca fişeği, 4 muşta, sustalı bıçak, kelepçe, 9 cep telefonu ile 36 bin 600 lira ele geçirildi.