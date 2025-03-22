Ordu'da Yangın, İş Makineleriyle Söndürüldü

Ordu'da Yangın Korkuttu: İki Katlı Ev Küller İçinde

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Pelitliyatak Mahallesi'nde Abdullah Karayiğit'e ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa süre içinde evin bazı bölümlerini sarmayı başardı.

Bölgedeki İş Makineleri Yangına Müdahale Etti

Bölgedeki karla mücadele çalışmaları nedeniyle, Ünye ve Büyükşehir belediyelerine ait iş makineleri yangına hızla müdahale etti. Evin üst kısmındaki yoldan kepçelerle kar ve toprak atılması sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Ancak, yapılan müdahaleye rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.