Ordu Kabadüz'te Kartpostallık Kar: Çambaşı Yaylası'nda Koyunlar Dönüşte

Ordu'da kartpostallık kar manzaraları: Çambaşı Yaylası beyaza büründü

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası başta olmak üzere yüksek kesimlerde eşsiz görüntüler oluşturdu. Başlayan karla birlikte yaylanın yeşil örtüsü büyük oranda beyaza döndü.

Besiciler dönüş yolunda

Kar yağışı ve sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi, yayla sezonunu sonlandıran koyun besicilerini harekete geçirdi. İlkbaharda yaylaya çıkan sürüler, kış koşulları başlayınca dönüş yoluna geçti. Karların arasında ilerleyen koyun sürüleri kartpostallık kareler sundu.

Hasan Çapa konuyla ilgili, "Mayıs ayında yaylaya Karagöl Yaylası’na çıktık, kasım ayının 10’unda ise Turnalık Yaylası’na geldik. Şimdi ise sezonu bitirdik ve 200’den fazla koyunumuz ile geri dönüyoruz" dedi.

Gökhan Çapa ise koyunları ile birlikte dönüş yolculuğuna başladıklarını, sezonu bitirdiklerini ve hedeflerinin sağ salim merkeze inmek olduğunu ifade etti.

