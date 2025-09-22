Ordu Ulubey'de Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:35
Kaza Detayları

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, Akpınar Mahallesi mevkisinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Recep Ali D. idaresindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Ç. yönetimindeki 52 ACL 869 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç sürücüleri ile 52 HT 642 plakalı araçta bulunan Saniye D. yaralandı.

Ekiplerin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Ali D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler kazanın oluş şekline dair bilgi veriyor.

