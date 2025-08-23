DOLAR
Ordu Ünye'de Otomobil ile Tarım Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Çatalpınar Mahallesi'nde otomobil ile 'pat pat' tarım aracının çarpışması sonucu sürücü ile eşi yaralandı; yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:14
Kaza Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, Ünye-Akkuş-Niksar Yolu üzeri Çatalpınar Mahallesi'nde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

N.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile B.B. idaresindeki 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Çarpışma sonucu tarım aracı devrildi.

Müdahale ve Trafik

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi A.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

