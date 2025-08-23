Ordu Ünye'de Otomobil ile Tarım Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu Ünye'de Otomobil ile Tarım Aracı Çarpışması: 2 Yaralı
Kaza Detayları
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, Ünye-Akkuş-Niksar Yolu üzeri Çatalpınar Mahallesi'nde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile B.B. idaresindeki 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Çarpışma sonucu tarım aracı devrildi.
Müdahale ve Trafik
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi A.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.