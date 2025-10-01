Ordu Ünye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Ünye'de düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri önemli miktarda madde ele geçirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 152 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C. ile Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Her iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
