Ordu Ünye'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda 152 gram esrar ve 60 sentetik ecza ele geçirildi; gözaltındaki M.C. ve Z.S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:38
Ünye'de düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri önemli miktarda madde ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 152 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. ile Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Belirlenen adreste yapılan aramada, 152 gram esrar ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi.

