Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

İcradan fırsat: Ordu ve Osmaniye'de arsa ve işyeri yatırımcılara sunuldu

İcra daireleri, yatırımcılar ve uygun fiyata mülk sahibi olmak isteyenler için iki dikkat çekici ilan yayımladı. Karadeniz'in doğal dokusunda yaşam kurmak isteyenlere Ordu Perşembe'de bir fındık bahçesi; Akdeniz'de iş kurmak isteyenlere ise Osmaniye Düziçi'nde bir iş yeri icradan satışa çıkarıldı.

ORLU'DA 189 BİN TL'YE ARSA

Perşembe İcra Dairesi tarafından 2025/106 TLMT. sayılı dosya üzerinden satışa çıkarılan taşınmaz, Çamarası Mahallesi'nde, Pehlivanoğlu Havlisi mevkiinde yer alıyor. Tapu kayıtlarında "bir katlı kargir ev ve fındık bahçesi" olarak görünen parsel, 379,10 m² büyüklüğünde ve 139 ada 1 parsel kaydıyla ilan edildi.

Taşınmazın köşe konumunda olması ve kadastral yola iki yönden cephesinin bulunması ulaşım avantajı sağlıyor. Ayrıca söz konusu alanın köy yerleşik alan sınırları içerisinde yer aldığı belirtildi. İcra ilanında taşınmazın muhammen bedeli 189.550,00 TL olarak verildi.

Satış süreci için ilk artırma 25 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 2 Ekim 2025'te sona erecek. İlk artırmada alıcı çıkmazsa ikinci artırma 23 Ekim 2025 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak ve ilan detaylarını incelemek isteyenler esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/106 TLMT. dosya numarası ile başvuru yapabilirler.

OSMANİYE'DE SATILIK İŞYERİ

Düziçi İcra Dairesi tarafından 2024/328 TLMT. sayılı dosya kapsamında satışa çıkarılan iş yeri, 93 m² alana sahip. Bölgedeki ticari potansiyeli ve hareketliliği ile dikkat çeken mülk, özellikle iş kurmayı ya da kira geliri hedefleyen yatırımcılar için öne çıkıyor.

İlanda belirtilen muhammen bedel 1.023.000 TL olarak ilan edildi ve işyeri için ilk satış günü 25 Eylül 2025 olarak duyuruldu. İlan kapsamında "çoklu satış" ifadesi yer almakta; yani birden fazla taşınmazın satışa sunulduğu belirtiliyor.

Not: İlgili ilanların tüm ayrıntıları ve görselleri, ilanı yayımlayan icra dairelerinin duyurularında ve e-ihale platformunda yer almaktadır. Detaylı bilgi için ilgili dosya numaraları üzerinden başvuru yapılması önerilir.