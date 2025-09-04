Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Komisyon toplantısında ordunun değerlendirmesi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Toplantısı sırasında orduyu temsil eden bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze kentinin işgaliyle Hamas'ı silah bırakmaya zorlayacağı iddiasını çürüten ifadeler kullandı.

Likud Milletvekili Amit Halevi'nin "Gazze kentinin işgali Hamas'ı gerçekten motive ediyor mu?" sorusuna karşılık ordu temsilcisi, "Hamas'ı etkileyeceğini söylemedim. Bu hiç de kesin değil. Bu kent sembolik bir öneme sahip." dedi.

Siviller, diplomasi ve askeri hamleler

Toplantıda, kent için çıkarılan sürgün emirleri ve ordu tahminlerine göre dün itibarıyla kentte yaklaşık 800 bin kişinin kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Habere göre, arabulucuların sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiği öne sürülen Hamas, Gazze kentinin işgalini önlemek amacıyla Mısır ve Katar üzerinden diplomatik adımlar attı; buna karşın Hareket'in askeri hazırlıkları da sürdüğü kaydedildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı "Musa'nın Asası" adlı operasyonu başlattığını duyurdu.

Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı ve Gazze'nin idaresinin teknokrat bir heyete devredileceği bir "kapsamlı ateşkese" hazır olduğunu bildirdi. Buna karşın İsrail tarafı saldırıların sona ermesi için kendi şartlarını dayatmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın "teklifi kabul ettiği" yönündeki açıklamaları reddetti ve saldırıların İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği şartlarla sonlanabileceğini açıkladı. İsrail'in şartları arasında tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması yer alıyor.

Çelişen açıklamalar ve diplomatik temaslar, sahadaki belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.