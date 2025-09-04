DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

İsrail ordusu, Gazze kentinin işgalinin Hamas'ı silahsızlandıracağı yönündeki iddiayı kesin olarak desteklemedi; kentte yaklaşık 800 bin kişi kaldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:59
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Komisyon toplantısında ordunun değerlendirmesi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Toplantısı sırasında orduyu temsil eden bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze kentinin işgaliyle Hamas'ı silah bırakmaya zorlayacağı iddiasını çürüten ifadeler kullandı.

Likud Milletvekili Amit Halevi'nin "Gazze kentinin işgali Hamas'ı gerçekten motive ediyor mu?" sorusuna karşılık ordu temsilcisi, "Hamas'ı etkileyeceğini söylemedim. Bu hiç de kesin değil. Bu kent sembolik bir öneme sahip." dedi.

Siviller, diplomasi ve askeri hamleler

Toplantıda, kent için çıkarılan sürgün emirleri ve ordu tahminlerine göre dün itibarıyla kentte yaklaşık 800 bin kişinin kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Habere göre, arabulucuların sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiği öne sürülen Hamas, Gazze kentinin işgalini önlemek amacıyla Mısır ve Katar üzerinden diplomatik adımlar attı; buna karşın Hareket'in askeri hazırlıkları da sürdüğü kaydedildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı "Musa'nın Asası" adlı operasyonu başlattığını duyurdu.

Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı ve Gazze'nin idaresinin teknokrat bir heyete devredileceği bir "kapsamlı ateşkese" hazır olduğunu bildirdi. Buna karşın İsrail tarafı saldırıların sona ermesi için kendi şartlarını dayatmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın "teklifi kabul ettiği" yönündeki açıklamaları reddetti ve saldırıların İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği şartlarla sonlanabileceğini açıkladı. İsrail'in şartları arasında tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması yer alıyor.

Çelişen açıklamalar ve diplomatik temaslar, sahadaki belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı