Organ Bağışı Farkındalığı için Bir Araya Geldiler

Organ Nakli ile Yaşama Tutunanlardan Çağrı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen program, organ bağışı farkındalığını ön plana çıkartmak amacıyla düzenlendi.

Farkındalık ve Katkı Sağlama

Hastanenin Mor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan gibi tanınmış isimler bir araya geldi. Rektör Özkan, farkındalığı artırarak daha fazla nakil yapılmasına katkıda bulunduklarını vurguladı.

Dünyanın en İyi Mevzuatı

Prof. Dr. Ömer Özkan, organ nakli konusundaki başarılarının sadece ülke içinde değil, dünya genelinde de ses getirdiğinden bahsetti. 'Beyin ölümü', gerçek ölüm olarak kabul edilmeli ve bu konuda farkındalık artırılmalıdır.' dedi.

Bağışın Önemi

Türkiye'nin ilk yüz naklinin gerçekleştirildiği Uğur Acar, 12 yıldır yeni yüzüyle yaşadığını ve organ bağışının önemine dikkat çekti. 'Organ bağışının nesilden nesile aktarılması gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Örnek Hayat Hikayeleri

Hamide Akman, 27 yıl önce kalp nakli olduğunu ve hayatının kalitesinin arttığını paylaştı. Mehmet Emin Arslan, 3 kez böbrek ve bir kez karaciğer nakli olduğunu belirtirken, bağış yapmayan ailelerin sorununa değindi. Gülay Erol ise karaciğer nakli sonrası iki kız dünyaya getirdiğini ifade ederek, kendisine bağış yapan kişinin ismine de atıfta bulundu.

Son olarak, çift kol nakli olan Yusuf Şimşek, bağış sayesinde kollarına kavuştuğunu belirterek, organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama tutunan hastalar, organ bağışı çağrısında bulundu. Hastanenin Mor Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan(sağda), Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid(sol2), Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan(sol3) başta olmak üzere organ nakli ekibi ile nakil olan hastalar bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama tutunan hastalar, organ bağışı çağrısında bulundu. Hastanenin Mor Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan(sağda), Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid(sol2), Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan(sol3) başta olmak üzere organ nakli ekibi ile nakil olan hastalar bir araya geldi.