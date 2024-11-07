DOLAR
34,25 -0,16%
EURO
37,14 -1,13%
ALTIN
2.970,42 -1,58%
BITCOIN
2.600.174,7 0,47%

Organ Bağışı Farkındalığı için Bir Araya Geldiler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla nakil hastalarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:19
Organ Bağışı Farkındalığı için Bir Araya Geldiler

Organ Nakli ile Yaşama Tutunanlardan Çağrı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen program, organ bağışı farkındalığını ön plana çıkartmak amacıyla düzenlendi.

Farkındalık ve Katkı Sağlama

Hastanenin Mor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan gibi tanınmış isimler bir araya geldi. Rektör Özkan, farkındalığı artırarak daha fazla nakil yapılmasına katkıda bulunduklarını vurguladı.

Dünyanın en İyi Mevzuatı

Prof. Dr. Ömer Özkan, organ nakli konusundaki başarılarının sadece ülke içinde değil, dünya genelinde de ses getirdiğinden bahsetti. 'Beyin ölümü', gerçek ölüm olarak kabul edilmeli ve bu konuda farkındalık artırılmalıdır.' dedi.

Bağışın Önemi

Türkiye'nin ilk yüz naklinin gerçekleştirildiği Uğur Acar, 12 yıldır yeni yüzüyle yaşadığını ve organ bağışının önemine dikkat çekti. 'Organ bağışının nesilden nesile aktarılması gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Örnek Hayat Hikayeleri

Hamide Akman, 27 yıl önce kalp nakli olduğunu ve hayatının kalitesinin arttığını paylaştı. Mehmet Emin Arslan, 3 kez böbrek ve bir kez karaciğer nakli olduğunu belirtirken, bağış yapmayan ailelerin sorununa değindi. Gülay Erol ise karaciğer nakli sonrası iki kız dünyaya getirdiğini ifade ederek, kendisine bağış yapan kişinin ismine de atıfta bulundu.

Son olarak, çift kol nakli olan Yusuf Şimşek, bağış sayesinde kollarına kavuştuğunu belirterek, organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama...

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama tutunan hastalar, organ bağışı çağrısında bulundu. Hastanenin Mor Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan(sağda), Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid(sol2), Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan(sol3) başta olmak üzere organ nakli ekibi ile nakil olan hastalar bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama...

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama tutunan hastalar, organ bağışı çağrısında bulundu. Hastanenin Mor Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan(sağda), Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid(sol2), Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan(sol3) başta olmak üzere organ nakli ekibi ile nakil olan hastalar bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak