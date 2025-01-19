Organize Suç Örgütü Elebaşı Ercan Yılmaz Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz, Türkiye- Ermenistan görüşmeleri sonucu Türk polisince Türkiye'ye getirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:25
Organize Suç Örgütü Elebaşı Ercan Yılmaz Türkiye'ye İade Edildi

Organize Suç Örgütü Elebaşı Ercan Yılmaz Ermenistan'dan Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'dan Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bilgi verdi. Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal düzeyde, 14 yıldır ise Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı ifade edildi. Yılmaz, ayrıca Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün lideri olarak biliniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal düzeyde, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı belirtildi. Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Suçluların İadesi İçin Önemli Bir İşbirliği Sağlandı

Açıklamada, Türkiye'ye iadeleri için Ermenistan ile yürütülen işbirliği sonucunda Yılmaz ve Kaymak'ın tutuklandığı ifade edildi. İşte detaylar:

  • Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın katkıları belirtilmiştir.
  • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle iade süreci yürütüldü.
  • Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts'a teşekkürü de içeren açıklamada, organize suçlarla mücadelenin sınır ötesinde sürdürüleceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın belirttiğine göre, 4 Haziran 2023 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan toplam 760 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu süreçte yurt dışında kırmızı bültenle aranan 242 kişinin de Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü...

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü...

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

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