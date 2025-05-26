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Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Türkiye ve Ürdün askeri ilişkileri güçleniyor; Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı el-Huneyti ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:33
Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı el-Huneyti'yi Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi davet üzerine Türkiye'yi ziyaret eden el-Huneyti, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşılandı.

Tören Detayları

Tören sırasında iki ülkenin milli marşları çalındı ve Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Onur Kıtası’nı selamladı. Bu geleneksel uygulama, askeri protokolün bir parçası olarak dikkat çekti.

Kapalı Görüşme

Tören sonrası, Gürak ve el-Huneyti, basına kapalı bir görüşme yaparak iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve ilişkileri ele aldılar. Bu toplantı, Türkiye ve Ürdün arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

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