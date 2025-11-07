Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı

Orhangazi'de frenleri boşalan park halindeki otomobil ana yola sürüklenip 39 yolcunun bulunduğu otobüse çarptı; ölü ya da yaralı yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:22
Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı

Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı

Süpürgelik mevkiinde saat 20.00 civarında gerçekleşen kazada can kaybı ve yaralanma bildirilmedi

Kaza, 20.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa Karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İddialara göre yol kenarında park halindeki otomobil, frenlerinin boşalması sonucu ana yola doğru sürüklendi.

Sürüklenen otomobile, Yalova istikametinden Bursa yönüne giden ve sürücülüğünü Metin B. (54)'nin yaptığı 67 AAN 567 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Otobüste bulunan 39 yolcu'nun bazıları ambulansta sağlık kontrollerinden geçirildi. Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE YALOVA-BURSA KARAYOLU SÜPÜRGELİK MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE YALOVA-BURSA KARAYOLU SÜPÜRGELİK MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ANA YOL KENARINDA PARK HALİNDE OLAN BİR OTOMOBİL FRENLERİNİN BOŞALMASI İLE ANA YOLA DOĞRU SÜRÜKLENDİ. BU ESNADA YOLA ÇIKAN OTOMOBİLE YOLDAN GEÇEN VE İÇİNDE 39 YOLCUNUN BULUNDUĞU BİR YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPTI. ÇARPMANIN ŞİDDETİ İLE OTOMOBİL BARİYERLERE SAVRULDU.

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE YALOVA-BURSA KARAYOLU SÜPÜRGELİK MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis Cezaevi Yolu'nda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
2
Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi
3
Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı
4
Ağrı Doğubayazıt’ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti
6
Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı
7
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı