Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı

Süpürgelik mevkiinde saat 20.00 civarında gerçekleşen kazada can kaybı ve yaralanma bildirilmedi

Kaza, 20.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa Karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İddialara göre yol kenarında park halindeki otomobil, frenlerinin boşalması sonucu ana yola doğru sürüklendi.

Sürüklenen otomobile, Yalova istikametinden Bursa yönüne giden ve sürücülüğünü Metin B. (54)'nin yaptığı 67 AAN 567 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Otobüste bulunan 39 yolcu'nun bazıları ambulansta sağlık kontrollerinden geçirildi. Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

