Orman yangını başladı! Çanakkale ve Muğla'ya ekipler sevk edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangınları, bölgedeki ekiplerin acil müdahalesini gerektiriyor. Gelibolu'nun Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını, hızla yayılarak çevre bölgeleri tehdit etmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması, yangına müdahaleyi zorlaştırıyor.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale etmek üzere yoğun çaba harcıyor. Ancak rüzgarın etkisi ve yangının hızlı yayılma eğilimi söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Gelibolu'ya sadece 18 kilometre mesafedeki Pazarlı köyü, olası riskleri minimize etmek amacıyla tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çanakkale'nin Ilgardere köyü yakınlarındaki yangına müdahale eden ekipler, yoğun çaba sarfederken, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevlere kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Söndürme çalışmalarında ekipler, özellikle rüzgarın yönü ve şiddeti göz önünde bulundurarak stratejik bir plan izliyor.





Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde başlayan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınına, bölgedeki ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangına karşı başlatılan operasyona 4 helikopter, 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi katıldı.

Ekiplerin koordineli çabası sayesinde yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak yayılması önlendi. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 1 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin tespiti amacıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgedeki yerleşim alanları ve doğal güzelliklerin korunması için alınan tedbirler sürdürülecek.