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Orman yangınlarına karşı hayati önlem! 58 yeni yangın havuzu ve göleti daha inşa ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla mücadelede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 bin 744 havuz ve gölete 58 adet daha ekleyecek.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:48
Orman yangınlarına karşı hayati önlem! 58 yeni yangın havuzu ve göleti daha inşa ediliyor

Orman yangınlarına müdahalede havuz ve göletler "hayati" rol oynuyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarına daha etkili müdahale edebilmek amacıyla ülke genelinde yeni yangın havuzları ve göletler inşa ediyor. Bu kapsamda, mevcut 4 bin 744 havuz ve gölete ek olarak bu yıl 58 yeni havuz ve göletin daha yapılması planlanıyor.

Yangınlarla Mücadelede Teknolojik Gelişmelerin Rolü

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araç ve ekipmanlarda yıllar içinde büyük değişiklikler yaşandı. Eskiden tırmık, tahra ve kürek gibi el aletleriyle yapılan müdahaleler, günümüzde arazöz ve helikopter gibi daha gelişmiş araçlarla gerçekleştiriliyor. Bu gelişmelerle birlikte yangınlara müdahalede su ihtiyacı da arttı. İlk dönemlerde tamamen doğal su kaynaklarına bağımlı olarak yapılan operasyonlar, suya erişim süresinin uzun olması nedeniyle etkili olamıyordu.

Havuz ve Göletlerin Stratejik Önemi

2003-2004 döneminde Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara müdahale eden hava ve kara araçlarının etkinliğini artırmak için mevcut doğal su kaynaklarından uzak noktalara gölet ve yangın havuzları inşa etmeye başladı. Bu sayede helikopterlerin sorti sayıları artarak yangınlara daha etkili müdahale edebilmesi sağlandı.

Öncelikli Bölgeler: Ege ve Akdeniz

Yangına hassas bölgeler olan Ege ve Akdeniz ormanlarında yangın havuzları yapımına öncelik verildi. Türkiye genelinde, yangınlara müdahale amaçlı 2 bin 623 havuz ve 2 bin 121 gölet aktif olarak kullanılıyor. Bu yıl 58 yeni yangın havuzu ve göleti daha inşa edilmesi planlanıyor.

Yangın havuzları, yangına birinci derecede hassas bölgelerde yoğunlaşarak, risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor. Bu havuzlar, su kaynağı bulunan orman alanlarında, kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa ediliyor. Ortalama su kapasiteleri 400 tondan başlayarak 2 bin tonun üzerine kadar çıkabiliyor.

Bölgesel Dağılım ve Bakım Çalışmaları

Antalya, 530 yangın havuzuyla ilk sırada yer alırken, Muğla 446, İzmir ise 300 havuzla takip ediyor. Gölet sayılarında ise Eskişehir 282 göletle birinci sırada. Onu 197 göletle Amasya ve 171 göletle İzmir izliyor.

Yangın sezonu öncesinde tüm havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Boğulma vakalarının önlenmesi için bu alanlarda tel örgüler ve uyarı levhaları bulunduruluyor.

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