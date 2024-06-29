Orman yangınlarına karşı önlem! 42 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 8, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’nda 2 ve Doğu Anadolu’nda 1 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yasaklandı. Bu önlem, doğal yaşamı koruma çabalarının bir parçası olarak hayata geçirildi.



