Ormandaki Hazine Müzikal Çocuk Tiyatrosu STSO'da İlgi Topladı

TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği 'Ormandaki Hazine' müzikal gösterimi STSO binasında büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:54
TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu özel gösterim düzenledi

Ormandaki Hazine - Müzikal Çocuk Tiyatrosu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenerek STSO binasında sahnelendi.

Etkinliğe; STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Hakserver de katıldı.

Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği program, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Su tasarrufu konusunun çocuklara eğlenceli bir dille aktarılmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu tür etkinlikler, hem bilgilendirici hem de farkındalık oluşturucu yönleriyle büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın suyun kıymetini erken yaşta öğrenmesine katkı sağlayan Sema Çiftçi Çocuk Tiyatrosu’na ve organizasyonda emeği geçen TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu’na teşekkür ediyorum" dedi.

