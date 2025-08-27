Ormansızlaşma yılda 28 bin can alıyor: Leeds Üniversitesi uyarıyor

Ormansızlaşma yılda 28 bin kişinin ölümüne neden oluyor

Leeds Üniversitesi araştırmacıları, tropikal bölgelerdeki ormansızlaşmanın insan sağlığına etkilerini inceledi. Çalışma, ormansızlaşmanın bölgelerdeki iklimi nasıl değiştirdiğini ve bunun sağlık sonuçlarını ortaya koydu.

Araştırmanın bulguları

Araştırmacılar, Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya yağmur ormanlarında yürütülen ormansızlaşmanın yağış miktarını azalttığını, sıcaklıkları yükselttiğini ve gölgelik alanları daralttığını tespit etti.

Çalışma, 2001-2020 döneminde tropikal ormanların ormansızlaşması nedeniyle 345 milyon kişinin aşırı ısıya maruz kaldığını ve bunun sonucunda yılda 28 bin kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeler arası dağılım

Araştırmacılar, sıcaklığa bağlı ölümlerin en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu Asya olduğunu, bunu sırasıyla Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinin izlediğini kaydetti.

Çalışmanın sonuçları Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.