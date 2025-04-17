Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Kuveyt'te Toplandı

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı Kuveyt’te Gerçekleşti

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt'te düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları katıldı.

Toplantının Gündemi ve Ele Alınan Konular

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplantıda, Orta Asya ve Körfez Arap devletleri arasındaki ilişkilerin durumu, geleceği ve tarafları ilgilendiren güncel meseleler kapsamlı bir şekilde ele alındı. İki bölge arasındaki siyasi, güvenlik, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma-lojistik, çevre koruma, yeşil enerji, kültürel-insani gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için detaylı görüşmeler yapıldı.

Ayrıca, Afganistan meselesi ve Orta Doğu’daki güncel durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Temmuz 2023’te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi çerçevesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Gelecek Zirveye Hazırlık

Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri liderlerinin, gelecek ay Özbekistan’ın Semerkand şehrinde düzenlenecek olan ikinci zirveye hazırlanması ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, işbirliği perspektifleri üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt’te düzenlendi. Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov (sağ 2), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağ 6), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 4) ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları, Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi (ortada) katıldı.

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt’te düzenlendi. Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov (sağ 2), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağ 6), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 4) ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları, Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi (ortada) katıldı.