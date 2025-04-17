DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Kuveyt'te Toplandı

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı Kuveyt'te gerçekleştirildi. İlişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:59
Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları, Kuveyt'te Toplandı

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı Kuveyt’te Gerçekleşti

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt'te düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları katıldı.

Toplantının Gündemi ve Ele Alınan Konular

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplantıda, Orta Asya ve Körfez Arap devletleri arasındaki ilişkilerin durumu, geleceği ve tarafları ilgilendiren güncel meseleler kapsamlı bir şekilde ele alındı. İki bölge arasındaki siyasi, güvenlik, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma-lojistik, çevre koruma, yeşil enerji, kültürel-insani gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için detaylı görüşmeler yapıldı.

Ayrıca, Afganistan meselesi ve Orta Doğu’daki güncel durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Temmuz 2023’te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi çerçevesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Gelecek Zirveye Hazırlık

Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri liderlerinin, gelecek ay Özbekistan’ın Semerkand şehrinde düzenlenecek olan ikinci zirveye hazırlanması ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, işbirliği perspektifleri üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3....

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt’te düzenlendi. Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov (sağ 2), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağ 6), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 4) ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları, Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi (ortada) katıldı.

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3....

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt’te düzenlendi. Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov (sağ 2), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağ 6), Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 4) ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları, Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi (ortada) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
4
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
5
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
6
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı
7
AB Balkanlar ile Buluşuyor: Sofya'da Konferans Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor