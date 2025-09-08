Orta Vadeli Program (2026-2028) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026-2028 OVP Resmi Gazete'de yayımlandı; büyüme, enflasyon, işsizlik, dış ticaret ve bütçe hedefleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:37
Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarını içeren Orta Vadeli Programın (OVP) onayına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Program, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlandı ve 2026-2028 dönemini kapsıyor.

Temel Makroekonomik Hedefler

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %3,3 olarak öngörüldü. Ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Enflasyonun bu yıl sonunda %28,5 olması beklenirken, hedefler 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 için %8 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da %3,5, program dönemi sonunda ise %2,8 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

İşsizlik oranı tahminleri ise bu yıl sonunda %8,5; hedefler 2026 için %8,4, 2027 için %8,2 ve 2028 için %7,8 olarak yer aldı.

Dış ticarette hedeflenen rakamlar arasında ihracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar olması, ardından 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar ve program sonunda 308,5 milyar dolar seviyesine ulaşması bulunuyor. İthalatın ise bu yıl sonunda 367 milyar dolar, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar ve 2028'de 410,5 milyar dolar olması öngörüldü.

Programın Kapsamı ve Amaçları

OVP, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri; toplam gelir ve gider tahminlerini; bütçe dengesi ve borçlanma durumunu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeriyor ve merkezi yönetim bütçesi hazırlama sürecini başlatan temel politika belgesi niteliğinde bulunuyor. Program, küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında makroekonomik hedefleri ve ekonomik-sosyal politikaları belirleyerek kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

OVP, 12'nci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleriyle uyumlu olarak; makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini korumayı, orta vadede enflasyonu tek haneye çekerek fiyat istikrarını sağlamayı, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş çerçevesinde teknolojik dönüşümü teşvik etmeyi, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, iş gücü piyasasını etkinleştirmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve kayıt dışılığı azaltmayı önceliklendiriyor.

Programın amaç ve öncelikleri, dönem boyunca kamu kurumlarının bütçe hazırlığında, yasal ve idari düzenlemelerde, karar alma ve uygulama süreçlerinde belirleyici olacak. OVP ayrıca ilerleyen üç yıllık dönemde hayata geçirilecek öncelikli dönüşüm adımlarını ve takvimini de ortaya koyuyor.

