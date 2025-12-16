DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,22 -0,02%
ALTIN
5.911,97 -0,08%
BITCOIN
3.747.989,59 -2,27%

Ortaca'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 218 Adet Ele Geçirildi

Ortaca'da Köyceğiz karayolu üzerinde durdurulan üç şüphelinin çantalarında yapılan aramada 218 kaçak parfüm ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:35
Ortaca'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 218 Adet Ele Geçirildi

Ortaca'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 218 Adet Ele Geçirildi

Köyceğiz Karayolu'nda şüpheli üç kişi gözaltında

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz karayolu üzerinde yaya halde ve sırt çantaları bulunan, durumlarından şüphelenilen üç şahsı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada; 6 adet akıllı saat, 3 adet kulaklık, 9 adet powerbank ve 218 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilerek muhafaza altına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

KARAYOLUNDA DURUMLARINDAN ŞÜPHELENİLEN ŞAHISLARDA KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

KARAYOLUNDA DURUMLARINDAN ŞÜPHELENİLEN ŞAHISLARDA KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Antalya'da Yörükeli ve TİP Üyeleri Arasında Tartışma—Polis Müdahale Etti
3
Çorum'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
4
MHP'li Hilmi Durgun: Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılıyor
5
Tüp Mide Ölümü Sonrası Sıcak Gelişme: Firari Hastane Ortağı Cem Türker Öztürk Tutuklandı
6
Eski İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. İhmal İddiasıyla Hakim Karşısında
7
Bodrum'da polisi sürükleyen motosiklet sürücüsü tutuklandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi