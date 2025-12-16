Ortaca'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 218 Adet Ele Geçirildi
Köyceğiz Karayolu'nda şüpheli üç kişi gözaltında
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz karayolu üzerinde yaya halde ve sırt çantaları bulunan, durumlarından şüphelenilen üç şahsı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada; 6 adet akıllı saat, 3 adet kulaklık, 9 adet powerbank ve 218 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilerek muhafaza altına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.
