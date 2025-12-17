Ortaca'da Süt Sığırcılığı Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Sertifikaları Dağıtıldı

Ortaca Güzelyurt Mahallesi'nde, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursunu başarıyla tamamlayan üreticiler için sertifika töreni gerçekleştirildi. Kursa katılan üreticiler, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle donatıldı.

40 saatlik kapsamlı eğitim

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kursun 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 40 saat süren bir program olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Kursa; Güzelyurt, Akıncı, Mergenli ve Karadonlar Mahallelerinden toplam 30 çiftçinin katıldığı aktarıldı.

Hijyen, sanitasyon ve uygulamalı eğitimler öne çıktı

Baydar, kurs kapsamında sağım ve sağım hijyeni, sağım ünitelerinin hijyeni, bireysel hijyen, meme sağlığı, sütün yapısı, hijyen ve sanitasyon, doğru sağım basamakları, sağım makinelerinin bakımı, kişisel temizlik ve sütün kontaminasyonunun önlenmesi konularında kapsamlı bilgiler verildiğini söyledi. Teorik eğitimin yanı sıra katılımcıların bizzat uygulama yaptığı uygulamalı eğitimlerin de programın önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Tüm kursiyerler sertifika almaya hak kazandı

Kurs sonu sınavı sonucunda, kursa katılan 30 kursiyerin tamamının başarılı olarak sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Baydar, üreticileri güvenli gıda üretimine sağladıkları katkıdan dolayı tebrik etti. Baydar konuşmasında ayrıca hayvancılık desteklemelerine değindi ve kadın üreticilerin sektör içindeki rolüne dikkat çekti.

Eğitimler devam edecek

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kursların önemine vurgu yaparak, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

