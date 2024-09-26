Ortak Yarınlar Ödül Programı İle Geleceği İnşa Etmeye Hazır Olun

Ortak Yarınlar Ödül Programı'na Başvurular Başladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, her yıl düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın altıncısını bu yıl gerçekleştiriyor. Bu yılki programın ana teması, "Çalışma Hayatının Geleceği" olarak belirlendi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Önemi

TİSK, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak ve bu doğrultuda gerçekleştirilen projelerin farkındalığını artırmak amacıyla Ortak Yarınlar Ödül Programı'nı düzenliyor. Her yıl birçok projeyi destekleyen bu program, toplumsal fayda sağlamak için çeşitli kuruluşları bir araya getiriyor.

Başvuru Süreci

2023 yılı için başvurular, 16 Ekim tarihine kadar alınacak. Başvurular, www.ortakyarinlar.com adresi üzerinden yapılabilir.

Değerlendirme Sürebilecek Aşamalar

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, projelerin teknik jüri değerlendirmesine tabi tutulması planlanıyor. Finale kalan projeler ise, kasım ayında iş dünyası, sanat, medya ve akademi temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Ayrıca bu projeler halk oylamasına da sunulacak.

Açıkça Davet Ediliyor!

Programa katılım gösterecek kurumlar arasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, eğitim kurumları ve diğer benzeri kuruluşlar yer alıyor. Tüm bu kurumların projeleriyle bu ödül programına başvurarak katkıda bulunmaları bekleniyor.