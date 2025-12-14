Ortopedi Uzmanı R. Emrah Demirbaş: "Herkes Her Sporu Yapamaz"

Tuzla Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Sorumlusu Op. Dr. R. Emrah Demirbaş, kontrolsüz sporun ciddi sakatlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Demirbaş, özellikle ortopedik problemi olan kişilerin bilinçsiz spor yapmasının ağır sonuçlara neden olacağını belirtti.

Kontrolsüz sporun riskleri

Op. Dr. Demirbaş, "Herkes her sporu yapamaz fakat herkes bir spor yapabilir." ifadesini kullanarak, sporların kişiye özel olarak doktor tarafından belirlenmesinin önemini vurguladı. Yüzme, yürüyüş, yoga ve pilates gibi aktivitelerin çoğu kişi için daha güvenli olduğunu söyledi.

En sık görülen yaralanmalar

Ortopedi polikliniklerine en çok ayak bileği, diz ve omuz yaralanmalarıyla başvurulduğunu aktaran Demirbaş, futbolda görülen yaralanma oranlarının öne çıktığını belirtti. Menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yırtıkları, iç ve dış yan bağ yaralanmaları, aşil tendon kopmaları, ayak bileği bağ yaralanmaları ve spora bağlı kırıkların sık görüldüğünü söyledi.

Isınma, germe ve hekim değerlendirmesi

Demirbaş, spor öncesi ısınmanın ve spor sonrası germe ile soğumanın hayati önem taşıdığını belirtti. "Isınmadan yapılan spor sakatlığın davetiyesidir" uyarısında bulunarak, çok aç ya da çok tok iken spor yapılmaması gerektiğini ve kişinin sağlık durumunun bir hekim tarafından değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Doğru spor seçimi ve yaşam kalitesi

Modern hayatın hareketsizliği nedeniyle herkesin bir spor dalıyla uğraşmasının gerektiğini hatırlatan Demirbaş, sporun kişinin anatomisine, yaşına ve sağlık durumuna uygun olması gerektiğini vurguladı. "Doğru spor seçimi sakatlık riskini azaltır ve yaşam kalitesini yükseltir" dedi.

TUZLA DEVLET HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİK SORUMLUSU OP. DR. R. EMRAH DEMİRBAŞ, KONTROLSÜZ SPORUN CİDDİ SAKATLIKLARA YOL AÇABİLECEĞİNİ BELİRTEREK, "HERKES HER SPORU YAPAMAZ FAKAT HERKES BİR SPOR YAPABİLİR. SPORLARIN KİŞİYE ÖZEL OLARAK DOKTOR TARAFINDAN BELİRLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ" UYARILARINDA BULUNDU.