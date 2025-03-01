Oruç Baba Türbesi'nde Ramazan Coşkusu: İlk İftara Yoğun İlgi

Oruç Baba Türbesi, Ramazan'ın ilk iftarında ziyaretçilerin akınına uğradı. İftar saatinde kalabalık arttı, İkramlar devam edecek.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:07
Oruç Baba Türbesi'nde Ramazan Coşkusu: İlk İftara Yoğun İlgi

Oruç Baba Türbesi'nde Ramazan Coşkusu

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi, Ramazan'ın ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte türbenin bulunduğu sokakta ve çevresindeki yollarda kalabalığın artması dikkat çekti.

İftar İçin Hazırlıklar Başladı

Ramazan'da oruçlarını burada açmak isteyen vatandaşlar, yanlarında sirke getirdiği gibi, türbenin etrafındaki seyyar satıcılardan da sirke satın aldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte binlerce kişi, ekmeklerini sirkeye bandı ve oruçlarını açtı.

Vatandaşlardan Duygular

Her Ramazan'da Oruç Baba Türbesi'ni ziyaret ettiğini ifade eden Alev Arıbakaç, Avcılar'dan geldiğini dile getirerek, orucunu burada açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyaretçiler arasında bulunan Sertap Akın, türbenin ve çevresinin aşırı kalabalık olduğunu belirterek, "Dileğimi diledim. Herkese huzur, barış, sevgi ve saygı diliyorum" şeklinde konuştu.

Oruç açmak için Küçükçekmece'den gelen Elif Özcan ise, "Her sene buraya geliyorum. Allah sağlık, huzur versin" dedi.

Eyüp Sultan Camisi'nde de Yoğunluk

Ramazan'ın ilk gününde, oruçlarını açma ve ibadet etme amacıyla Eyüp Sultan Camisi'nde de benzer bir yoğunluk yaşandı.

İkramlar Devam Ediyor

Ayrıca, Türk Kızılay Fatih Şubesi ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde vatandaşlara iftarlık ikramda bulundu. Kızılay, vatandaşlara çorba, pide ve su dağıtırken TDV ise ana yemek dağıttı. İkramların Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.

İstanbul'da bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yapmak için Sultanahmet Meydanı'na geldi....

İstanbul'da bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yapmak için Sultanahmet Meydanı'na geldi. Türk Kızılay Fatih Şubesi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu. Kızılay vatandaşlara çorba, pide ve su dağıtırken, TDV ise ana yemek dağıtımı yaptı.

İstanbul'da bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yapmak için Sultanahmet Meydanı'na geldi....

İstanbul'da bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yapmak için Sultanahmet Meydanı'na geldi. Türk Kızılay Fatih Şubesi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu. Kızılay vatandaşlara çorba, pide ve su dağıtırken, TDV ise ana yemek dağıtımı yaptı.

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