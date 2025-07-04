Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Filyos Limanı'nda

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Filyos Limanı'na Demirledi

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayarak Mavi Vatan'a döndü ve Filyos Limanı'na ulaştı.

Somali deniz sahasında sürdürülen sismik faaliyetleri tamamlayan Oruç Reis, geçen yıl 4 Ekim tarihinde Filyos Limanı'ndan yola çıkmıştı. Geminin, Somali'deki 234 günlük görev süresi sırasında, 3 ayrı deniz bloğunda 4,464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladığı bildirildi. Bu görev, 6 Haziran tarihinde sonlandırıldı.

Oruç Reis, Mogadişu Limanı'nda; uğurlama töreninin ardından, 15 Haziran tarihinde yurda dönmek üzere harekete geçti. Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaşan Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'nı 2 Temmuz'da, İstanbul Boğazı'nı ise dün geçti.

Dönüş yolculuğuna, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi gibi destek gemileri eşlik etti. Ayrıca, donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi askeri lojistik destek gemisi de beraberindeydi.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşan Oruç Reis, burada bakım ve onarımdan geçecek. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, yeni görevine hazır hale getirilecek.

Yerli ve milli imkanlarla 2017 yılında inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranması ve kıta sahanlığı ile yer kabuğu araştırmalarında kullanılmaktadır. Geminin uzunluğu 87 metre, genişliği 23 metre ve yüksekliği 34 metredir. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramak amacıyla iki ve üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na ulaştı.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na ulaştı.