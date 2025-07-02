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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Görevini Tamamlayarak Çanakkale'den Geçti

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali görevini tamamlayarak Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı ve Mavi Vatan'a dönüş yolunda ilerliyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:33
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Görevini Tamamlayarak Çanakkale'den Geçti

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Mavi Vatan'a dönüş yolculuğu kapsamında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'deki görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı. Başarılı görev dönüşü ile birlikte, Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Oruç Reis, saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptı. Geçiş süresince Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi gibi destek gemileri ile donanmanın TCG Gediz ve TCG Turgutreis fırkateynleri eşlik etti.

Geminin yolculuğu, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi ve Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısının önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Oruç Reis, Marmara Denizi'nde seyrine devam edecek.

Oruç Reis'in yarın sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaşması ve 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a...

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a...

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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