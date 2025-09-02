Osman Aşkın Bak: Milli Takımlardan Başarı Bekliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen Altın Kupa Gecesi etkinliğinin ardından basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan, futbol, basketbol ve voleybolda bu hafta oynanacak maçların Türk sporuna yön vereceğini belirtti.

Basketbol

Bakan Bak, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı takip ediyoruz. 12 Dev Adam, 4'te 4 yaptı. Sırbistan ile grup liderliği için oynayacaklar. Sonra da son 16, çeyrek final... Başantrenörümüzün ifadesiyle madalyaya... Takım, iyi bir uyum içerisinde. Alperen Şengün'ün inanılmaz bir çıkışı var. Cedi Osman'ın ona desteği var. Larkin'in ve diğer sporcuların onlara katkılarıyla iyi bir ivme yakaladık. Türk basketbolu, önemli bir süreç içerisinde olduğunu herkese gösteriyor. Basketbol Gelişim Merkezi açıldı, çok önemli bir tesis. Türk sporuna yapılan önemli yatırımlardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da oldukça destek veriyor."

Voleybol ve Futbol

Voleybol ve futbol milli takımlarına dair değerlendirmelerini de paylaşan Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Voleybolcularımız Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda. Çekişmeli bir maçtan sonra Slovenya'yı yendiler. ABD ile çeyrek final oynayacaklar. Onların da yolu açık olsun. Filenin Sultanları'nın oldukça önemli başarıları var. Futbolda Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Takımımız 4 Eylül'de Gürcistan ile oynayacak. 7 Eylül'de de Konya'da İspanya ile karşılaşacak. İki önemli maç yapacağız. Diğer spor alanlarında da federasyonlarımızın uluslararası müsabakaları var."

Bakan Bak, ayrıca milli takımlara ve sporculara güvenini dile getirerek, "Bir yandan transferler de devam ediyor. Türk sporu için önemli bir hafta. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimizi sevindiriyorlar, bu çok önemli. İyi bir hafta olsun. Türk milleti olarak onların arkasındayız. İnşallah başarılı sonuçlar bekliyoruz." şeklinde konuşmasını tamamladı.

Maç Takvimi

Basketbol: A Milli Erkek Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

Voleybol: A Milli Kadın Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşılaşacak. Müsabakada ilk servis, TSİ 16.30'da kullanılacak.

Futbol: A Milli Erkek Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Karşılaşmada ilk düdük, TSİ 19.00'da çalacak.

