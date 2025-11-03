Osman Gazi Türbesi'nde Jandarma Saygı Nöbeti 5 Yılı Aştı

FATİH ÇAPKIN - Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde jandarma personelinin alp kıyafetleri, kılıç ve baltayla tuttuğu saygı nöbeti, 5 yıldır aralıksız devam ediyor.

Tophane'de ilgi odağı

Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Tophane Parkı'nda, kente hakim tepede bulunan Osman Gazi Türbesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Bursa'nın işgalden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında Eylül 2020'de türbe önünde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan saygı nöbeti, o tarihten beri sürüyor.

Nöbet uygulaması ve günlük ritüel

Nöbette görev alacak personel, fiziki özellikleri gözetilerek gönüllülük esasına göre seçiliyor. Heybetli, güçlü ve kararlı duruşlarıyla alp kıyafetleri giyip kılıç ve balta gibi silahlarını kuşanan nöbetçiler, her sabah görev yerine gidiyor. Tophane Parkı girişinde yapılan seremoni sonrası Osman Gazi Türbesi önünde 09.00'da nöbete başlayan alpler, her saat başında nöbetlerini diğer arkadaşlarına devrederek 17.00'ye kadar görev yapıyor.

Jandarma personelince Orhan Gazi Türbesi'nin de bulunduğu parkta nöbet değişimi sırasında düzenlenen seremoni, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Nöbet değişimine şahit olan yerli ve yabancı turistler, cep telefonu kameralarıyla bu anı kayıt altına alıyor.

Eğitim ve sembolik anlam

İl Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen Doğukan Günay, saygı nöbetçiliğinin "tarih sahnesine şanla ve şerefle adını yazdırmış cedde minnetin ve bağlılığın sembolik ifadesi" olduğunu belirtiyor. Günay, "Bu nöbet, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bize tevdi edilen bir şanlı görev olmakla beraber, geçmişe saygının, mirasa sahip çıkmanın asil bir duruşudur." diye konuştu.

Günay, Türkiye'de saygı nöbetinin farklı yerlerde de tutulduğunu vurgulayarak, "Cihan imparatorluğu Osmanlının kurucuları başta olmak üzere, tarihimize yön veren büyüklerimizin ebedi istirahatgahlarında tutulan bu nöbet, milletimizin kökleriyle bağını diri tutar. Ülkemizde başta Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanlarda bu anlamlı görev ifa edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Saygı nöbeti tutan askerlerin seçimi ve eğitimi hakkında Günay, seçilenlerin güçlü yapılı, kararlı ve gururlu bakışlı kişiler arasından belirlendiğini, nöbetçilerin 30 günlük yoğun eğitim sürecinden geçirildiğini söyledi. "Alp yürüyüşü, disiplinli duruş, selam verme ve nöbet andı gibi unsurlar üzerinde titizlikle çalışılır. Her biri, ecdadın manevi huzurunda bir saat boyunca dimdik ayakta durarak tarihin yüklediği anlamı omuzlarında taşır. Bu kutsal nöbetler, her gün sabah saat 09.00'da başlar ve akşam 17.00'ye kadar devam eder. Yılın 365 günü, mevsimlerin ve zamanın şartlarına aldırmaksızın kesintisiz şekilde sürdürülür."

Günay, Osman Gazi türbesi önündeki saygı nöbetinin tarihe karşı gösterilen hürmetin ve sadakatin göstergesi olduğunu belirterek, "Osman Gazi ve Orhan Gazi gibi Osmanlının temelini atan büyüklerimizin huzurunda tutulan bu nöbet, genç nesillerin hafızasında tarih bilincini diri tutar. Şanlı Türk tarihine yön vermiş kahramanların aziz hatıralarına sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin en asil yollarından biridir." dedi.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde jandarma personelinin alp kıyafetleri, kılıç ve baltayla tuttuğu saygı nöbeti, 5 yıldır aralıksız devam ediyor. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında Eylül 2020'de türbe önünde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan saygı nöbeti, o tarihten beri sürüyor.