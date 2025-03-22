Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlandı: Türk Sinemasının Değeri

Unutulmaz dizilerin yaratıcısı Osman Sınav, kansere yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi büyük bir katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:52
Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlandı: Türk Sinemasının Değeri

Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi ve Deli Yürek gibi unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Tören Detayları

Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, çok sayıda sanatçı ve siyasetçi katıldı. İkindi namazını müteakip, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sınav'ın çocukları bu esnada taziyeleri kabul etti.

Ünlü İsimlerin Katılımı

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve sanat dünyasının birçok önemli ismi katıldı. Ahmet Yenilmez, Mehmet Aslantuğ, Gürkan Uygun gibi isimler, Osman Sınav'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Sanat Camiasından Anılar

Oyuncu Ahmet Yenilmez, Osman Sınav ile dostluklarını anlatarak, "Onun gidişi, birçok şeyin sona ermesi gibi geldi. Türk dünyası bir delikanlısını kaybetti," dedi. Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu ise Sınav'ın sinemada ve televizyonda önemli bir standart belirlediğini vurguladı.

Oyuncu Ali Buhara Mete de ailesinin Osman Sınav ile çok yakın dost olduğunu belirterek, "Onun hatırasını yaşatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Defin İşlemi

Cenaze namazının ardından, Osman Sınav Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Türk sinemasının değerli ismi, ardında bıraktığı eserlerle anılmaya devam edecek.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan...

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı. İkindi vaktini müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının çocukları, edebiyat, kültür sanat, sinema ve siyaset camiasından pek çok seveni katıldı.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan...

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı. İkindi vaktini müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının çocukları, edebiyat, kültür sanat, sinema ve siyaset camiasından pek çok seveni katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu
2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi
3
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding ile Ortak Projeleri Görüştü
4
Konya'da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı
5
San Sebastian'da Filistin İçin Büyük Gösteri: 'Soykırımı Durdurun'
6
Pakistan'da Gençlik Dayanışma İftarı Gerçekleşti
7
DMM, MASAK Raporu Değerlendirmesine Yanıt Verdi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!