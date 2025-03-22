Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlandı: Türk Sinemasının Değeri

Osman Sınav Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi ve Deli Yürek gibi unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Tören Detayları

Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, çok sayıda sanatçı ve siyasetçi katıldı. İkindi namazını müteakip, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sınav'ın çocukları bu esnada taziyeleri kabul etti.

Ünlü İsimlerin Katılımı

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve sanat dünyasının birçok önemli ismi katıldı. Ahmet Yenilmez, Mehmet Aslantuğ, Gürkan Uygun gibi isimler, Osman Sınav'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Sanat Camiasından Anılar

Oyuncu Ahmet Yenilmez, Osman Sınav ile dostluklarını anlatarak, "Onun gidişi, birçok şeyin sona ermesi gibi geldi. Türk dünyası bir delikanlısını kaybetti," dedi. Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu ise Sınav'ın sinemada ve televizyonda önemli bir standart belirlediğini vurguladı.

Oyuncu Ali Buhara Mete de ailesinin Osman Sınav ile çok yakın dost olduğunu belirterek, "Onun hatırasını yaşatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Defin İşlemi

Cenaze namazının ardından, Osman Sınav Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Türk sinemasının değerli ismi, ardında bıraktığı eserlerle anılmaya devam edecek.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı. İkindi vaktini müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının çocukları, edebiyat, kültür sanat, sinema ve siyaset camiasından pek çok seveni katıldı.

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı. İkindi vaktini müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının çocukları, edebiyat, kültür sanat, sinema ve siyaset camiasından pek çok seveni katıldı.