Osman Sınav, 'Uzun Hikaye' ile Anıldı: Kısa Bir Sinema Yolculuğu

Osman Sınav, 'Uzun Hikaye' ile Anıldı

TRT tarafından düzenlenen ve Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olan '12 Punto 2025' kapsamında, mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 'Uzun Hikaye' filmiyle anıldı. Filmin gösterimi sonrası oyuncu Oktay Kaynarca, yapımcı Yusuf Ömer Sınav ve yönetmen Mustafa Şevki Doğan bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yusuf Ömer Sınav: Bir Markanın Oğlu

Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, 'Uzun Hikaye' filminin babasının senaryosunu yazdıktan 11 sene sonra çekildiğini belirtti. "Deli Yürek" dizisi sırasında Kenan İmirzalıoğlu ile bu film için görüştüğünü ifade etti. Babasının, dizi sektöründe çok şey değiştirdiğine işaret eden Sınav, dizileri sinema kalitesine yaklaştırdığını savundu.

Oktay Kaynarca: Arkadaşlıktan Daha Fazlası

Oktay Kaynarca, Osman Sınav ile olan dostluğunu şu sözlerle paylaştı: "Ben onun oyuncusu değildim, arkadaşıydım. İlişkimiz çok farklıydı. Bir işe başlayacaksak önce onun ofisinde sohbet ederdik. O, 14-15 kez bir sahneyi çekebilir, istediğini alana kadar devam edebilirdi." Kaynarca, Sınav'ın çalışmayı kendine görev edindiğini vurguladı.

Mustafa Şevki Doğan: Usta-Çırak İlişkisi

Yönetmen Mustafa Şevki Doğan, Osman Sınav ile 12 yıl süren asistanlık dönemini anlatarak, onun sinemaya olan tutkusunu ve ekol yaratma çabasını dile getirdi. "Sinema aşığıydı ve duygusu olmayan bir hikayeyi hiçbir zaman çekmek istemezdi,” dedi.

Osman Sınav’ın sinema dünyasına yaptığı katkılar ve bıraktığı miras, kendisinden bahsederken daima anılacak. 'Uzun Hikaye' ile başlayan bu anma, Türk sinemasının usta isimlerinden birinin ardında bıraktığı izlerin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

TRT tarafından düzenlenen, Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto 2025" kapsamında, mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi izleyicilerle buluştu. Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmin gösterimine oyuncu Oktay Kaynarca (sol 2), yapımcı Yusuf Ömer Sınav (sağ 2 ve yönetmen Mustafa Şevki Doğan (sağda) da katıldı.

TRT tarafından düzenlenen, Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto 2025" kapsamında, mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi izleyicilerle buluştu. Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmin gösterimine oyuncu Oktay Kaynarca (sol 2), yapımcı Yusuf Ömer Sınav (sağ 2 ve yönetmen Mustafa Şevki Doğan (sağda) da katıldı.