Osmancık'ta Pırlanta Pirinç Festivali'nde Konserler Sürüyor

Osmancık'ta Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'nde konserler yağış nedeniyle kapalı pazarda sürdü; DJ Ender ve Hatice Nur sahne aldı. 13-14 Eylül etkinlikleri planlandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 01:39
Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser etkinlikleri devam ediyor.

Hava koşulları programı değiştirdi

Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan konserler, yağış nedeniyle kapalı semt pazarında gerçekleştirildi. Etkinlikte DJ Ender ve Hatice Nur sahne aldı.

Başkan Gelgör'den birlik ve tanıtım vurgusu

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, konserde yaptığı konuşmada festivale adını veren Osmancık pirincinin daha değerli ve bereketli olmasını diledi. Gelgör, festivalin amacının Osmancık pirincini tanıtmak olduğunu belirterek, "İnşallah Mevla'm birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bizi bu ülkeye, bugünlere ve huzurlu bir şekilde yaşamaya vesile kılan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizler emaneti devraldık, yarın da bu ülkeyi bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz." dedi.

Festival takvimi

Festival kapsamında 13 Eylül’de yağlı güreşler, 14 Eylül’de ise rahvan at yarışları yapılacak.

