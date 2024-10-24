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Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı

Cumhuriyetin 101. yılı sebebiyle Osmaneli'nde yeni bir 'Atatürk Köşesi' oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:57
Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı

Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü vesilesiyle özel bir "Atatürk Köşesi" inşa edildi. Hürriyet Caddesi’nde yer alan bu köşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil ve askeri giyimli 8 büyük boy fotoğrafından oluşuyor.

Gelecekte Zenginleşecek

Köşenin, zamanla yeni fotoğraflar ve dekoratif unsurlarla zenginleştirilerek caddenin tüm güzergahını kaplaması planlanıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, konu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Torun, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanacağını hatırlatarak, "Bu rejimin önemi büyüktür. Dünyada birçok ülke cumhuriyetle devrimler ve halk ayaklanmalarıyla tanıştı, fakat Türkiye'de Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bize armağan edilmiştir. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda O'nu anmak amacıyla böyle bir köşe tasarladık," ifadelerini kullandı.

Vatandaşların İlgi Gösterdiği Bir Proje

Başkan Torun, köşeyi gören vatandaşların büyük bir beğeni gösterdiğini belirtirken, gelecekte köşeyi daha da geliştirmeyi düşündüklerini dile getirdi. "Şu an 8 fotoğraf mevcut ama bunu artırmayı düşünüyoruz. Köşenin devamını, yol boyunca sürdürmek istiyoruz. Ayrıca seçtiğimiz fotoğraflar, bizim için anlamlı ve özel," dedi.

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