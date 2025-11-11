Osmaneli'de Genç Girişimciye Yüzde 100 Hibe ile Küçükbaş Hayvancılık

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Sarıyazı Köyü’nde Uzman Eller Projesi kapsamında Ömer Kandemir'e yüzde 100 hibe ile 40 koyun ve 2 koçluk küçükbaş işletmesi kuruldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:21
Uzman Eller Projesi kapsamında Sarıyazı Köyü'nde yeni işletme tamamlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Sarıyazı Köyü sınırları içinde küçükbaş hayvancılık uygulaması hayata geçirildi. Proje, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesini amaçlıyor.

Projenin yatırımcılığını Ömer Kandemir üstlendi. Kurulan işletmede 40 koyun ve 2 koç yetiştiriciliği yapılacak. Yatırımın tamamı hibe ile finanse edildi; destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi.

İşletme, yerel ekonomi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflerken, proje kapsamında sağlanan tam hibeyle genç girişimcilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

