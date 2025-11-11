Osmaneli'de Genç Girişimciye Yüzde 100 Hibe ile Küçükbaş Hayvancılık

Uzman Eller Projesi kapsamında Sarıyazı Köyü'nde yeni işletme tamamlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Sarıyazı Köyü sınırları içinde küçükbaş hayvancılık uygulaması hayata geçirildi. Proje, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesini amaçlıyor.

Projenin yatırımcılığını Ömer Kandemir üstlendi. Kurulan işletmede 40 koyun ve 2 koç yetiştiriciliği yapılacak. Yatırımın tamamı hibe ile finanse edildi; destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi.

İşletme, yerel ekonomi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflerken, proje kapsamında sağlanan tam hibeyle genç girişimcilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİYE YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİYLE HAYVANCILIK PROJESİ