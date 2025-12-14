DOLAR
Osmaneli Soğuk Hava Deposu %100 Kapasiteyle Hizmette

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2025'te açılan Osmaneli Belediyesi Soğuk Hava Deposu, modern altyapısıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:34
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2025 yılında hizmete açılan Osmaneli Belediyesi Soğuk Hava Deposu, modern altyapısı ve hijyen standartlarıyla üreticilere güvenli saklama imkânı sunuyor.

Korunan ürün yelpazesi ve tesis özellikleri

Tesis; ayva, elma, karpuz, domates ve şeftali gibi Osmaneli’nde yetiştirilen meyve-sebzelerin yanı sıra dondurulmuş Kafkas eti ve işlenmiş meyve-sebze pürelerini de uygun şartlarda muhafaza ediyor. Depo, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Ekonomik katkı ve üretici avantajı

Depo, ürünlerin raf ömrünü uzatarak üreticilerin gelir kaybını önlerken, ilçe ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Tesisin bugün itibarıyla yüzde 100 kapasiteye ulaşmasıyla tüm odaların dolu olduğu ve sistemin verimli çalıştığı bildirildi.

Üreticilere lojistik avantaj sunan depo, ürünlerin değerinde saklanmasını sağlayarak pazara daha kaliteli ürünler ulaşmasına yardımcı oluyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Üreticimizin emeğini koruyan, ilçemizin ekonomisine değer katan bu tesisle Osmaneli’nin tarımsal gücünü daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

