Osmangazi Belediyesi'nden Turgut Yılmazipek'e Kış Yardımı: 130 Öğrenciye Mont, Bot ve Eşofman

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyespor ve Mercedes Benz Team 16 ile Turgut Yılmazipek YBO'da yaklaşık 130 öğrenciye mont, bot ve eşofman dağıttı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:26
Osmangazi Belediyesi'nden Turgut Yılmazipek YBO'ya Kış Yardımı

Ortak dayanışma ile 130 öğrenciye giyim desteği

Osmangazi Belediyesi, Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilere mont, bot ve eşofman takımı desteği vererek yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Mercedes Benz Team 16 Bursa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, yaklaşan kış öncesi okul öğrencilerine kıyafet yardımı sağlandı.

Etkinlikte çeşitli eğlenceler düzenlenirken öğrenciler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı. Yapılan yardımın okul hayatına olumlu yansıması hedefleniyor.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan yaptığı açıklamada: "Çocuklarımıza kışlık kıyafetlerini giydireceğiz. Çocukların mutluluğuyla, mutlu olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Mercedes Benz Team 16 Bursa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramiz Yıldırım ise şunları kaydetti: "Yaklaşık 130 çocuğumuz var. Her birinin bot, mont ve eşofman takımlarında bizlere destek olan Osmangazi Belediyesi’ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan’a çok teşekkür ediyorum. Burada çocukların mutluluğunu paylaştık".

Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hüseyin İçal de Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkürlerini sundu.

