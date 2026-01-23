Osmangazi'de Demirtaş Sakarya Mahallesi'ne Kapalı Pazar Alanı Temeli Atıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Sakarya Mahallesi'ne kazandırılacak Kapalı Pazar Alanının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören ve konuşmalar

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye olarak birçok projeyi eş zamanlı yürüttüklerini belirterek, "Arkeopark başta olmak üzere tüm projelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bizim tek bir derdimiz var; Osmangazi’de yaşayan yaklaşık 1 milyon yurttaşımıza en iyi hizmeti sunmak. Talepler sınırsız, kaynaklar ise sınırlı. Buna rağmen mücadele ederek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın her zaman telefonumuz da masamız da gönlümüz de açık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TBMM CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Erkan Başkan’ı Osmangazi gibi Türkiye’nin göz bebeği bir ilçenin belediye başkanı olarak görmekten gurur duyuyorum. Kreşler, kent lokantaları, kütüphaneler ve pazar yerleriyle sosyal belediyeciliğin gereği neyse eksiksiz yerine getiriliyor. Kapalı pazar alanlarında özellikle kadınlar için tuvaletlerin düşünülmesi son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar

Törene, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile mahalle sakinleri katıldı.

