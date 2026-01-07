Osmangazi'de Kadınlar Bursa'nın Mirasıyla Buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin beşinci kültür turunda Altınova Mahallesi sakinleri Bursa'nın tarihi ve doğal mirasını ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:53
Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların Bursa'nın doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve manevi zenginliklerini tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği kültür gezileriyle gönüllere dokunmayı sürdürdü. Beşinci kültür turu kapsamında düzenlenen etkinliğin konuğu Altınova Mahallesi sakinleri oldu.

Tur Güzergahı ve Etkinlikler

Altınova Mahallesi'nden otobüsle alınan kadınlar ilk olarak Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret etti. Burada katılımcılara çorba ikram edildi ve rehber eşliğinde Somuncu Baba ile fırın hakkında bilgiler verildi.

Ardından katılımcılar, Bursa'nın fethine ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tarihi atmosferiyle buluşturuldu.

Sümbüllü Bahçe Konağı'ndaki çay molasının ardından Zindan Kapı'ya geçilerek Bursa'nın surları ve geçmişi anlatıldı.

Günün yorgunluğu Değirmen Park Sosyal Tesisleri'ndeki akşam yemeği ikramıyla giderildi ve tur, Macera Bursa Parkı'nda sona erdi.

Katılımcıların Görüşleri

Tura, Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özge Kaya de eşlik etti. Altınova Mahalle Muhtarı Şentürk, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Herkes kendini çok özel hissetti, amacı çok güzel. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a, ekibine, müdürlerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Altınova Mahallesi sakinleri de Bursa'da daha önce görmedikleri yerleri görmenin sevincini yaşadıklarını ve gösterilen ilgi için memnuniyetlerini dile getirerek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

