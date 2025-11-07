Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:14
Bursa Emniyeti’nden eş zamanlı baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah imalatı ve bulundurulmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapan şahısların yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. İlçede belirlenen üç farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 61 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K., M.D. ve B.Z. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.

